Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılıklı atılan gollerle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Murat'ın ortasına Halil İbrahim kafayı vurdu, top kaleci Emre'de kaldı.

30. dakikada Altay savunma arkasına atılan topla buluşan Halil İbrahim, penaltı noktasında bulunan Cajic'e aktardı. Cajic de müsait pozisyonda golü yaptı. 0-1

35. dakikada Wellington'un Hüsamettin'e ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Ramazan Keleş Altay lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen İbrahim Akın'ın vuruşunda top direkten döndü.

51. dakikada Hüsamettin'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına sokulan Ferhat'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

68. dakikada Onur'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Emre topu kornere tokatladı.

72. dakikada rakiplerinden sıyrılan Duhan, ceza yayında bekleyen Cajic'e çıkardı, Cajic'in sert vuruşunda kaleci Emre topu kornere çeldi.

80. dakikada Etoga'nın Putsila'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

82. dakikada penaltıda topun başına geçen Tatos, maça beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

90+5. dakikada İstanbulspor hızlı çıktı. Altay ceza sahasına sokulan Halil'in şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Emin Yıldırım xx, Furkan Ürün xx

Altay: Emre xxx, Yasin xx, Gencer xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür xx, Ferhat xx (Merter dk. 77), Putsila xx, Tatos xx, Kappel xx, İbrahim Akın x (Sinan dk. 46 x), Hüsamettin x (Furkan dk. 63 x)

Yedekler: Aydın, Ulaş, Murat Uslu, Tavares

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Alperen xx, Wellighton x, Etoga xx, Duhan xx, Onur Ural x, Onur Ergün xx, Cajic xxx (Halil dk. 88 ?), Murat xx, İbrahim Yılmaz xx, Halil İbrahim xxx (Eslem dk. 74 x), Cilesio x (Arif dk. 58 x)

Yedekler: Umut, Muhsin, Ali, Perovic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tatos (dk. 82 pen.) (Altay), Cajic (dk. 30) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Putsila (dk. 90 +2) (Altay)

Sarı kartlar: Sinan (Altay), Onur Ergün, Cajic, Wellington (İstanbulspsor)

Kaynak: İHA