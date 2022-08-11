Spor Toto 1.Lig: Altay - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Altay ile Samsunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altay – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ALTAY – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Altay - Samsunspor maçı 12 Ağustos 2022 Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.00 başlayacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.