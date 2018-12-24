Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Giresunspor: 0
Spor Toto 1. Lig 17. hafta kapanış mücadelesinde Altınordu, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig 17. hafta kapanış mücadelesinde Altınordu, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Sefa'nın yaptığı ortada kaleci Kayacan'ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu önünde bulan Alican gelişine şutunu çekti. Giresunspor savunması topa çizgide müdahale ederek mutlak golü önledi.
24. dakikada Id Azza'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Erce kornere çeldi.
30. dakikada Altınordu'nun sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf ortasını yaptı. Ortayla buluşan Kadir'in kafayla yaptığı vuruş direğe takıldı.
52. dakikada Kerim'in yaptığı ortayla kale önünde buluşan Muhammed topu autta attı.
53. dakikada Alican'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Yusuf şutunu çekti. Kaleci Kayacan kapattığı köşede gole izin vermedi.
69. dakikada korner çizgisinde rakibini çalımlayarak geçen Muhammed'in, pasıyla penaltı noktasında buluşan Anıl'ın vurduğu top auta çıktı.
87. dakikada Anıl'ın uzaktan vurduğu şut kaleci Kayacan'da kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Emre Malok xx, Cemal Bingül xx, Vural Gül xx
Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Sinan xx, Hasan xx, Yusuf xx, Berkay Samancı x, Alican x (David Deniz dk. 57 x), Muhammed xx, Berkay Görmez x (Hüseyin Atakan dk. 78 x), Sefa xx, Kadir x (Anıl dk. 46 x)
Yedekler: Erhan, Ali, Mehmet Enes, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Giresunspor: Kayacan xx, Uğur x, Emre xx, Çağlar xx, Hüsamettin xx, Alperen x, Ferhat xx, Husmani x, Volkan xx, Id Azza xx (Dauda dk. 86 ?), Bahadır x (Kağan dk. 90 ?)
Yedekler: Anıl, Sery, Saruhan, Ahmet, Atakan,
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Sarı Kartlar: Berkay (Altınordu), Id Azza, Husmani (Giresunspor)
Kaynak: İHA
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