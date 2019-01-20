Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.
Maçtan dakikalar
51. dakikada savunmadan seken top ceza sahası çizgisi üzerinde kalan Muhammed'in önüne düştü. Muhammed'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Nizamettin'in ara pasında ceza sahasına sokulan Sedat'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.
84. dakikada Murat Uçar son çizgide bekleyen Sefa'ya çıkardı. Sefa'nın şutunda gole giden top Doğa'ya çarparak kornere çıktı.
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici, çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Özgür Ertem xx, Cem Özbay xx
Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Sinan xx, Hasan xx, Yusuf xx, David Deniz xx (Alican dk. 58 x), Berkay xx, Muhammed xx (Recep dk. 90+1 ?), Murat xx, Atakan xx (Okan dk. 71 xx), Sefa xx
Yedekler: Erhan, Ali Yaşar, Enes, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx, Cüneyt xx, Glumac xx, Doğa xx, Nizamettin xx (Foxi dk. 82 x), Cumali xx, Furkan xx (Muhammed Ali dk. 65 x), Otto xx (Mehmet dk. 30 x), Sedat xx, Beleck xx
Yedekler: Atilla, Anıl, Serdar, Kağan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Okan Derici (dk. 88) (Altınordu)
Sarı kartlar: Alican (Altınordu), Glumac (Balıkesirspor Baltok)
Kaynak: İHA
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