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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Balıkesirspor Baltok'u yeni transferi Okan Derici'nin golüyle mağlup etti.

Maçtan dakikalar

51. dakikada savunmadan seken top ceza sahası çizgisi üzerinde kalan Muhammed'in önüne düştü. Muhammed'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada Nizamettin'in ara pasında ceza sahasına sokulan Sedat'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

84. dakikada Murat Uçar son çizgide bekleyen Sefa'ya çıkardı. Sefa'nın şutunda gole giden top Doğa'ya çarparak kornere çıktı.

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici, çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

Stat: Bornova

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Özgür Ertem xx, Cem Özbay xx

Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Sinan xx, Hasan xx, Yusuf xx, David Deniz xx (Alican dk. 58 x), Berkay xx, Muhammed xx (Recep dk. 90+1 ?), Murat xx, Atakan xx (Okan dk. 71 xx), Sefa xx

Yedekler: Erhan, Ali Yaşar, Enes, Kadir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx, Cüneyt xx, Glumac xx, Doğa xx, Nizamettin xx (Foxi dk. 82 x), Cumali xx, Furkan xx (Muhammed Ali dk. 65 x), Otto xx (Mehmet dk. 30 x), Sedat xx, Beleck xx

Yedekler: Atilla, Anıl, Serdar, Kağan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Okan Derici (dk. 88) (Altınordu)

Sarı kartlar: Alican (Altınordu), Glumac (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Kaynak: İHA

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