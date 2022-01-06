Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Ankara Keçiörengücü maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: EAltınordu – Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Ankara Keçiörengücü maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.