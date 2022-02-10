Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Gençlerbirliği maçı 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Gençlerbirliği maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Gençlerbirliği maçını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Berkan Çetin görev alacak.