Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile İstanbulspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ALTINORDU – İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ali Yılmaz görev alacak.