Spor Toto 1.Lig: Altınordu- Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ALTINORDU– MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Altınordu ile Manisa FK arasında oynanacak maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Koca Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00' da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını M. Ali Akkor ve Mehmet Akıncık yapacak.

Zorlu mücadele TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.