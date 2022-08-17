Spor Toto 1.Lig: Altınordu - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 2.hafta maçında Altınordu ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Altınordu -Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Spor Toto 1.Lig: Altınordu - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Sakaryaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altınordu – Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ALTINORDU – SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Altınordu - Sakaryaspor maçı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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