Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile - Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Ankara Keçiörengücü- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Keçiören Aktepe Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Hüseyin Tetik yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.