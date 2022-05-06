Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü- Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 36.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ankara Keçiörengücü– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 36.haftasındaki Ankara Keçiörengücü- Manisa FK maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Burak Cansız ve Deniz Turgut yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.