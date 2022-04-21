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Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Nasadoge Menemenspor karşı karşıya gelecek. Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Nasadoge Menemenspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ankara Keçiörengücü – Nasadoge Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – NASADOGE MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz eklenecektir. 

Zorlu mücadele TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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