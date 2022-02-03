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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor, karşı karşıya gelecek. Peki Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda  Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG:  ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında 23.haftasında  Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Emrah Ünal  yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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