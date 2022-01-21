Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ankaragücü – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Denizlispor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig. : Ankaragücü – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Denizlispor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Baran Eraslan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak.