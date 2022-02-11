Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile İstanbulspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ankaragücü – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – İstanbulspor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – İstanbulspor maçını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yunus Dursun görev alacak.