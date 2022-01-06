Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile Tuzlaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ankaragücü – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Tuzlaspor maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Tuzlaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Tuzlaspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Abdullah Buğra Sarı ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak.