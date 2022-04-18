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Spor Toto 1.Lig: B.B. Erzurumspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki B.B. Erzurumspor Tuzlaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: B.B. Erzurumspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için B.B. Erzurumspor–Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde... 

SPOR TOTO 1 LİG: B.B. ERZURUMSPOR– TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında B.B. Erzurumspor ile Tuzlaspor arasındaki  maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir. 

Zorlu mücadele TRT Avaz kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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