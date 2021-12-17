Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Altınordu arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Balıkesirspor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balıkesirpor ile Altınordu arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Caner Ak yönetecek. Ak’ın yardımcılıklarını ise K.Elmas ve Cem Özbay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.