Spor Toto 1.Lig ’de 36.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Balıkesirspor– Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BALIKESİRSPOR– BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 36.haftasındaki Balıkesirspor- Bandırmaspor maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.