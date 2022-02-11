Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Balıkesirspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor – Kocaelispor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor – Kocaelispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor – Kocaelispor maçını hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Bingöl görev alacak.