Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Samsunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Balıkesirspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor - Samsunspor maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor - Samsunspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BALIKESİRSPOR – SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor - Samsunspor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Fevzi Erdem Akbaş görev alacak.