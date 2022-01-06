Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor 3–4 Denizlispor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Bandırmaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Bu müthiş maçta ikinci yarıda şov yapan Denizlispor 3 puanı aldı.
Spor Toto 1 Lig'in 20. haftasında Altaş Denizlispor, Bandırmaspor deplasmanına çıktı. Tam 7 gole sahne olan bu karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Denizlispor, maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti.
Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçer(Dk.58 Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk.72 Manaj), Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.58 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk.81Burak Süleyman), Süleyman Luş
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk.58 Burak Gümüştaş), Asım Hamzaçebi, Tusha, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk.89 Mehmet Eren Sıngın) ,Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk.46 Emre Yıldırım), Muhammed Eren Kıryolcu (Dk.78 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Goller: Dk.22 Hakan Çinemre (kendi kalesine) Dk.33 Doğan Can Davas, Dk.35 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk.48 Oğuz Yılmaz, Dk.52 İlhan Depe , Dk.65 Özer Özdemir, Dk.90+6 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Sarı Kartlar: Dk.64 Mehmet Özcan, Dk.90+3 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 67 Özer Özdemir, Dk.67 İlhan Depe, Dk. 70 Emre Yıldırım Dk.77 Oğuz Yılmaz ,Dk. 79 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Bandırmaspor - Denizlispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.