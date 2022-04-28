Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor– Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
SPOR TOTO 1.LİG: BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasında Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetiyor. Cengiz'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mahmut Şengül yapıyor.
BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BANDIRMASPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
5. ALPAY KOLDAŞ
2. CÜNEYT KÖZ
4. LOKMAN GÖR
73. SÜLEYMAN LUŞ
14. MEHMET ÖZCAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
23. ABDULLAH BALIKÇI
21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE
22. CANER CAVLUN
80. BEYKAN ŞİMŞEK
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
3. MUHARREM CİNAN
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
11. TAŞKIN ÇALIŞ
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
15. AYKUT ÇEVİKER
90. EMEKA FRIDAY EZE
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU