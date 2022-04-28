Gezi Parkı eylemlerinde cinsiyeti belli olmayan LGBT'lilerden Türk polisine alçak saldırı! "Tepemize çıktılar"Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu için ilk kez bu kadar ağır konuştu! Her cümlesi ayrı deprem etkisi!Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Samsunspor maçı canlı izle | Ankaragücü - Samsunspor maçı TRT Spor, TRT AVAZ canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAltaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Erzurumspor- Kocaelispor maçı canlı izle |Erzurumspor- Kocaelispor maçı TRT Spor, TRT Türk canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor canlı izle | Adanaspor-Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor– Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1.LİG: BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasında Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetiyor. Cengiz'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mahmut Şengül yapıyor.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
5. ALPAY KOLDAŞ
2. CÜNEYT KÖZ
4. LOKMAN GÖR
73. SÜLEYMAN LUŞ
14. MEHMET ÖZCAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
23. ABDULLAH BALIKÇI
21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE
22. CANER CAVLUN
80. BEYKAN ŞİMŞEK

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
3. MUHARREM CİNAN
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
11. TAŞKIN ÇALIŞ
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
15. AYKUT ÇEVİKER
90. EMEKA FRIDAY EZE
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT