Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor– Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1.LİG: BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasında Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetiyor. Cengiz'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mahmut Şengül yapıyor.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

5. ALPAY KOLDAŞ

2. CÜNEYT KÖZ

4. LOKMAN GÖR

73. SÜLEYMAN LUŞ

14. MEHMET ÖZCAN

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

23. ABDULLAH BALIKÇI

21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE

22. CANER CAVLUN

80. BEYKAN ŞİMŞEK

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

3. MUHARREM CİNAN

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

11. TAŞKIN ÇALIŞ

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

15. AYKUT ÇEVİKER

90. EMEKA FRIDAY EZE

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU