Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile BB Erzurumspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Karluhan ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak iseEfe Tanrıverdi görev alacak.