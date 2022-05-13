Spor Toto 1.Lig: Bandırmaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Bursaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor– Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BANDIRMASPOR– BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Bandırmaspor- Bursaspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mustafa Savranlar yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.