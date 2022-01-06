Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Denizlispor maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Denizlispor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Denizlispor maçını hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Deniz Turgut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Reşat Onur Coşkunses görev alacak.