Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Mert Bulut yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.