Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Manisa FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçı TRT Türk kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR – MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Berkan Çetin görev alacak.