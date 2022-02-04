Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor–Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Bandırmaspor–Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BANDIRMASPOR–ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Cem Özbay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.