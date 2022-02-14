Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda BB Erzurumspor ile Eyüpspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan BB Erzurumspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BB ERZURUMSPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor – Eyüpspor maçı 17 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BB ERZURUMSPOR – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor – Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BB ERZURUMSPOR – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor – Eyüpspor maçını hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Abdullah Volkan Aydın görev alacak.