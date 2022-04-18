Spor Toto 1.Lig: Bereket Sigorta Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Bereket Sigorta Ümraniyespor– Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

SPOR TOTO 1 LİG: BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyesporile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç, 19 Nisan 2022 Salı günü Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.