Spor Toto 1.Lig: Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bereket Sigorta Ümraniyespor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetecek. Güldal'ın yardımcılıklarını Adem Şahan ve Mahmut Güler yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.