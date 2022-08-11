Spor Toto 1.Lig: Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in ilk hafta maçında Bodrumsporile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bodrumspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Spor Toto 1.Lig: Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Bodrumsporile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bodrumspor– Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BODRUMSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı 14 Ağustos 2022 Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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