Spor Toto 1.Lig: Boluspor - Altınordu  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Boluspor ile Altınordu arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BOLUSPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Boluspor - Altınordu maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını Sefa Özcan ve Sinan Ertinğu yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.