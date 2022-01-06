Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Balıkesirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Boluspor – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Balıkesirspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Balıkesirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.