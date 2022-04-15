Spor Toto 1.Lig: Boluspor- Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor– Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BOLUSPOR– BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Boluspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında oynanacak maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Burak Cansız yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.