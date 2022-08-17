Spor Toto 1.Lig: Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BOLUSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Boluspor - Gençlerbirliği maçı 19 Ağustos 2022 Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.00'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.