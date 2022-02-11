Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Keçiörengücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Boluspor – Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Keçiörengücü maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Boluspor – Keçiörengücü maçını hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.