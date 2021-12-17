Spor Toto 1. Lig: Boluspor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Boluspor Keçiörengücü ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Boluspor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BOLUSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Çağdaş Atay yönetecek. Atay’ın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Dinçer Demir yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.