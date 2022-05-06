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Spor Toto 1.Lig: Boluspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 36. hafta maçında Bolusporile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. Boluspor- Yılport Samsunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Boluspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 36.hafta heyecanı yaşanacak.  Bu kapsamda Boluspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor– Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: BOLUSPOR– SAMSUNPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 36.haftasındaki Boluspor- Yılport Samsunspor maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi  hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ferdi Karadoruk yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla  şifresiz, BeIN Connect  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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