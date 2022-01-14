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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile BB Erzurumspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bursaspor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BURSASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor - BB Erzurumspor maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BURSASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor - BB Erzurumspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BURSASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor - BB Erzurumspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Veli Karakaya görev alacak.

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