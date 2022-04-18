Spor Toto 1.Lig: Bursaspor- Gençlerbirliği  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Bursaspor– Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

SPOR TOTO 1 LİG: BURSASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç, 19 Nisan 2022 Salı günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 18.00'da başlayacak.

Zorlu maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.