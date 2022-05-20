Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bursaspor– Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BURSASPOR – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Bursaspor- Menemenspor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00 'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.