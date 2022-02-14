Spor Toto 1. Lig: Bursaspor – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Tuzlaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bursaspor – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BURSASPOR – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor – Tuzlaspor maçı 15 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: BURSASPOR – TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor – Tuzlaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: BURSASPOR – TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor – Tuzlaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise İlker Enes Kanpara görev alacak.