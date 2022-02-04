FOX TV'nin sansasyonlara imza atan programı Maske Kimsin Sen erken final mi yapıyor? Maske Kimsin Sen yapımcısı Fatih Aksoy açıkladı!Diğer Kimya Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...Son dakika | Bakan Koca acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Olcay Neyzi hayatını kaybettiSeyhan Soylu, "Ben günahkarım" dedi, namaza durdu! Açıklamaları sosyal medyayı salladı!Spor Toto 1. Lig: Menemenspor–Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Flori ne demek, TDK'ya göre Flori kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor–Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1. Lig: Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig: Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde  Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR– MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK  arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Tarık Güldal yönetecek. Güldal'ın yardımcılıklarını ise Emre Çelimli ve Murat Temel yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT