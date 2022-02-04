Spor Toto 1. Lig: Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor– Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR– MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Tarık Güldal yönetecek. Güldal'ın yardımcılıklarını ise Emre Çelimli ve Murat Temel yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.