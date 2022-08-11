Spor Toto 1.Lig: Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Çaykur Rizespor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasında Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Sezgin Çınar yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.