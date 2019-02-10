Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada orta saha yakınlarında yapılan pas hatasında topu kapan Recep Niyaz yaptığı çalımla ceza alanı çizgisine kadar giderek topu yerden doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Erce iki hamlede topa güçlükle hakim olabildi.

18. dakikada Burak Çalık yaptığı şık çalımlar ile geldiği ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top kalecide kaldı.

20. dakikada ceza alanı yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Recep Niyaz'ın barajın yanından doğruda kaleye gönderdiği şutta kaleci erce topu uzanarak soldan kornere çeldi.

25. dakikada ceza alanı içerisine gönderilen pasta iki rakibinin arasında şut çekmeyi başaran Anıl'ın kaleye gönderdiği topu Stackhowiak kornere çıkardı.

31. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasında Recep'in yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Burak şutu auta gitti.

35. dakikada ceza alanı içerisinde Recep Niyaz'ın çektiği sert şut üst direkten döndü.

50. dakikada ceza alanına gönderilen pasta topu önünde bulan Anıl Koç'un zor pozisyonda çektiği şut kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

60. dakikada Kerem Can Akyüz'ün sol kanattan yaptığı ortada topa yükselen Mehmet Akyüz'ün zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

64. dakikada Mbamba'nın pasına hareketlenerek önünün boş olmasını değerlendiren Burak Çalık ceza alanı içerisine kadar girdi. Ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Çalık kaleci Erce'nin müdahalesinde zor pozisyonda yere düşerken dokunduğu top ağlara gitti. 1-0

90. dakikada kazanılan kontratakta 3 kişi ile Altınordu savunmasını hazırlıksız yakalayan Denizlispor'da, Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruş yerden farklı şekildi auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay xx, Seyfettin Ünal xx, Hasan Hüseyin Tekik xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural x (Burak Altıparmak dk. 77 x), İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx (Seddar Karaman dk. 90 ?), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz x (Gökhan Süzen dk. 78 x), Abdülkerim Bardakçı xx, Mbamba x

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Yunus Teke

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Murat Uçar x (Atakan Üner dk. 78 x), Muhammed Mert xx, Sefa Yılmaz xx, Kerim Alıcı x, Okan Derici xx (Deniz Kılınç dk. 45 x), Berkay Samancı x (Alican Özfesli dk. 78 x), Anıl Koç xx, Sinan Osmanoğlu xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Oğulcan Ülgün, Ali Yaşar, Recep Yemişçi

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Burak Çalık (dk. 64) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mbamba, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural,Furkan Şeker, Stackhowiak (Denizlispor), Sefa, Kerim Alıcı (Altınordu)

Kaynak: İHA