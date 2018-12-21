Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası açılış maçında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada orta sahadan kazanılan topla ceza alanı çizgisinin yakınına kadar 2 rakibini çalımlarla geçen Burak Çalık'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.

16. dakikada Ziya'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait pozisyonda topa yükselen Mahmet'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada İstanbulspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu önünde buluna Ziya, ceza alanı içerisine kadar girdi. Pas vermek yerine şansını deneyen Ziya'nın kötü vuruşunda top savunmaya çarparak kaleci Muhammed'de kaldı.

42. dakikada orta sahadan kazandığı top ile ceza alanı içerisine düzgün bir orta yapan Clesio'nun vuruşunu hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top Denizlispor savunmasının müdahalesiyle taca gitti.

55. dakikada Ziya'nın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Recep kafa vuruşu ile meşin yuvarlak fileler ile buluştu. 1-0

89. dakikada ceza alanı içerisinde uzaklaştırılmak istenen topu önünde bulunan Muhsün Yılmaz'ın sert şutu savunmadan kornere gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Tuna xx, Ali Tuna xx,

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx (Burak Altıparmak dk. 82 ?), İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx (Cihan Özkaymak dk. 86 ?), Burak Çalık xx (Tsidell dk. 78 x), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Cenk Güvenç, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

İstanbulspor: Muahmmed Alperen Uysal xx, Wellington xx, Ali Dere xx (Muhammed Demirci dk. 66 x), İbrahim Yılmaz xx (İbrahim Halil Çolak dk. 78 x), Onur Ergün xx, Aldin Cajic x, Patrick xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Perovic x, Asım Hamzaçebi x (Muhsin dk. 73 x), Clesio xx

Yedekler: Umut Kaya, Muammer Sarıkaya, Murat Duruer, Barış Örücü

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Recep Niyaz (dk. 55) (Denizlispor)

Sarı kart: Muhammed Demirci (İstanbulspor)

Kaynak: İHA