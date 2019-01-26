Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 5 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Kerem Can'ın ara pasında topla buluşan Recep'in sert şutu, direğin yanından az farkla auta gitti.

21. dakikada kaleci Kurtuluş'un ceza alanı içinde Burak Çalık'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Mehmet Akyüz, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Vedat, yaptığı kafa vuruşu topu filelere gönderdi. 1-1

45. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep, yaptığı plase vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

63. dakikada Recep'in defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mehmet Akyüz, çektiği sert şut ile takımının 3. kendisinin ise 2. golünü kaydetti. 3-1

74. dakikada gelişen Denizlispor atağında aut çizgisi üzerinden topu çeviren Furkan'ın penaltı noktasına gönderdiği topta Recep Niyaz buluştu. Recep, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 4-1

80. dakikada Furkan'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kehinde, etkisiz bir vuruş yapınca top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.

84. dakikada gelişen Denizli atağında, Ziya Alkurt, aut çizgisi üzerinden gelen ortaya yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 5-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx,

Mehmet Akyüz xxx (Kehinde dk. 75 x), Recep Niyaz xxx (Burak Altıparmak dk. 85 ?), Burak Çalık xx (Gökhan Süzen dk. 86 ?), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Cenk Güvenç, Mbamba

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt x, Pote x, Olıveıra xx, Vedat Bora xx (Erdal Öztürk dk. 80 ?), Legear x (Traore dk. 46 x), Mitrovic xx, Kaan Kanak xx, Süleyman Koç x, Uğur Uruç x, Semih Güler x, Rassoul (Berk Yıldız dk. 46 x)

Yedekler:Ahmed Sabri Fener, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 21 ve 63), Recep Niyaz (dk. 45 ve 74) Ziya Alkurt (dk. 84) (Denizlispor), Vedat Bora (dk. 30) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alperen (Denizlispor), Kurtuluş, Kaan, Emre, Semih, Mitroviç (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA