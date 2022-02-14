Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Altınordu karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Denizlispor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçı TRT Türk kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: DENİZLİSPOR – ALTINORDU MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Okur görev alacak.